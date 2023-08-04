Дубинский после допроса в ГБР объявил себя жертвой Зеленского и Ермака

Народный депутат Александр Дубинский, застукавший на отдыхе в Барселоне, побывал на допросе в Государственном бюро расследований в Киеве для дачи показаний, сообщает Деловая столица.

Об этом чиновник сообщил в Facebook.

"Никаких вопросов задать мне по сути никто не может, потому что это политический заказ. Приказ Офиса президента, а конкретно Зеленского и Ермака, которые поставили следователям задачу в неотложных обысках.

Изъять у меня черновики протокола допроса по делу о госсовете Деркача, я там выступаю свидетелем, в котором я привожу факты участия в этом госсовете Деркача Офиса президента, который стимулировал народных депутатов в участии в таких пресс-конференциях, создавал следственные комиссии по пленкам Байден-Порошенко, чтобы дискредитировать одного из кандидатов в президенты … вот это они пытаются найти, изъять и закрыть", — заявил Дубинский.

Отметим, что депутата вызвали в рамках уголовного производства, которое расследуется по нескольким статьям Уголовного кодекса. Правоохранители проверяют обстоятельства, связанные с выездом народного депутата за границу в период военного положения. В частности, каким образом депутат выполнял свои обязанности, находясь за границей, подписывал документы и другие важные детали.

Как сообщалось, 3 августа Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований провели обыски у народного депутата, который под видом лечения родственника уехал на отдых за границу.