Шуляк рассказала, когда начнут выдавать сертификаты-компенсацию за уничтоженное жилье

В Украине с 1 августа 2023 года началась реализация второго этапа программы "єВідновлення", предусматривающего механизм компенсации за уничтоженное жилье в результате российской вооруженной агрессии, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По ее словам, во время реализации первого этапа, предусматривающего компенсацию за частично поврежденное жилье, украинцы подали 33 тыс. заявок, из которых проработано только 6 тыс., что составляет 18% от общего количества. Владельцы уничтоженного жилья могут ожидать выдачу первых сертификатов-компенсаций ориентировочно с осени 2023 года.

"При разработке законопроекта, который заложен в основу реализации программы "єВідновлення", мы предусмотрели механизм прямой выплаты средств в руки непосредственно гражданам. Когда мы говорим о жилищном сертификате, то именно гражданин выбирает населенный пункт, тип своего нового жилья: это квартира на вторичном рынке, или инвестиция в первичную недвижимость. И никоим образом государство не может изменить выбор гражданина, выбирающего свой дом. Это наша принципиальная позиция и на нем мы будем стоять до конца" , - заявила Шуляк.

Народный депутат добавила, что сегодня при органах местного самоуправления создано 520 комиссий, которые рассматривают заявления, обследуют поврежденное жилье и принимают решение о назначении помощи.