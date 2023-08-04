Швейцария отвергла упреки в недостаточном выполнении санкций против России

Министерство иностранных дел Швейцарии прокомментировало заявления американской Хельсинкской комиссии, в которой швейцарскую сторону обвиняют в недостаточном противодействии уклонению россиян от санкций, сообщает Европейская правда.

Комментарий швейцарского МИД приводят издания группы Tamedia.

Ранее Хельсинкская комиссия США – группа в американском Конгрессе – призвала администрацию Джо Байдена ввести санкции против трех бывших федеральных чиновников США, в частности бывшего генпрокурора Михаэля Лаубера.

Причиной они назвали случай, когда эти трое чиновников якобы позволили вернуть средства гражданину России, который находился под санкциями, и это позволяет обвинить причастных в коррупции.

Сам Лаубер уже ранее комментировал эти обвинени﻿﻿я, заявив, что выступает за более тщательное воплощение санкций против российских лиц.

МИД Швейцарии на запрос Tamedia заявил, что использовал каналы коммуникации "высокого уровня", чтобы выразить США свое несогласие с отчетом американской Хельсинкской комиссии, и подчеркнул, что последовательно внедряет введенные против России санкции.

"Обвинения, что Швейцария делает меньше, чем другие страны, и до сих пор прячет у себя средства подсанкционных лиц, не замораживая их, являются необоснованными", – добавили в ведомстве.

Там напомнили, что на территории Швейцарии в результате санкций против России и Беларуси уже заморожены 7,5 миллиарда швейцарских франков, а в июне Евросоюз официально признал Швейцарию страной-партнером во внедрении санкций против России.

Напомним, в апреле Федеральный совет Швейцарии заявил, что пока не намерен присоединяться к международной рабочей группе стран "Группы семи" по поиску подсанкционных российских активов REPO, утверждая, что и так активно вовлечена в процесс координации санкций.