Власти разрешили продавцам лекарств создавать передвижные аптеки

Кабинет министров одобрил изменения в лицензионные условия по производству, оптовой и розничной торговле лекарствами, согласно которым продавцам лекарств разрешается создавать мобильные аптечные пункты, сообщает Деловая столица.

Об этом представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук сообщил в Telegram-канале.

Передвижные пункты будут иметь статус структурного подразделения аптеки.

Мобильные аптеки будут обслуживать сельскую местность, где отсутствуют аптечные пункты, а также территории, расположенные неподалеку от фронта, и районы чрезвычайных ситуаций.

Изменения в лицензионные условия устанавливают требования к организации и розничной торговли лекарственными средствами через мобильные аптечные пункты.

Также определены условия использования транспортных средств для организации мобильных аптечных пунктов.

Как сообщалось, Бучанская община реализует проект по гуманитарной доставке грузов беспилотниками, которые будут иметь желто-голубую маркировку и красные крылья.