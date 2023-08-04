Польша и Литва договорились, как реагировать на новые провокации из Беларуси

Министры внутренних дел Польши и Литвы скоординировали планы реагирования на возможные новые провокации со стороны Беларуси, в том числе потенциальное закрытие границы с Беларусью, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в совместном коммюнике после разговора главы МВД Польши Мариуша Каминского и литовского министра Агне Билотайте.

Министры обсудили текущую ситуацию на границе с Беларусью и координацию Польши с Литвой и другими балтийскими государствами в этом контексте.

"Согласовали механизмы реагирования на угрозы, которые возникают со стороны Беларуси, и потенциальные будущие провокации в приграничье. Обсудили также механизм, который применят в случае необходимости закрыть все пункты пересечения границы с Беларусью, результатом чего была бы изоляция режима Лукашенко", – отметили в заявлении.

Напомним, в среду Варшава начала переброску к границе с Беларусью в Подляском воеводстве ударных вертолетов, как решили после провокации Минска 1 августа, когда двое белорусских вертолетов залетели вглубь территории Польши.

Также Варшава через посольство в Минске передала Беларуси доказательства того, что этот инцидент действительно был, и требует предоставить объяснения.

Кроме того, на днях Варшава и Вильнюс сообщили, что около сотни "вагнеровцев" переместились к так называемому Сувальскому коридору, группа Вагнера разместилась вблизи литовской границы в Гродненской области Беларуси.

В Пентагоне заявили, что не видят рисков для НАТО из-за ситуации на границе Польши с Беларусью.