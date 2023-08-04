Данилов прокомментировал возможность восстановления ядерного статуса Украины

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает маловероятным восстановление ядерного статуса Украины, однако есть некоторые страны, которые могут рассчитывать на его предоставление странами-союзниками в случае необходимости, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Что касается арсенала, который был у нас забран, давайте будем реалистами — вряд ли это вообще возможно. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны, — это сложная вещь" , — сказал Данилов.

Комментируя расположение тактического ядерного оружия, секретарь СНБО отметил, что на сегодня есть страны, которые сами непосредственно не обладают ядерным оружием, однако им его предоставляют "по приглашению" страны-члены Альянса.

"Такие случаи есть. Будет ли это работать в нашем случае — я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и тяжелая работа" , — отметил Данилов.

Как сообщалось, 2 августа данилов заявил, что выборы в Украине во время войны проводить нельзя, поскольку многие люди не смогут проголосовать.