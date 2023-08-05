Атака морского дрона на российский танкер: судно получило пробоину
Атакованный морским беспилотником в Керченском проливе российский танкер "SIG" получил пробоину в районе машинного отделения, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают российские издания "РИА Новости" и "ТАСС".
В Морском спасательно-координационном центре "РИА Новости" сообщили, что атакованный морским дроном вблизи Крыма российский танкер получил пробоину, однако угрозы затопления судна нет.
По данным издания, экипаж остается на судне, никто не пострадал.
"ТАСС", сославшись Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ, уточнил, что пробоину танкер "SIG" получил пробоину в районе машинного отделения.
"Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу. Судно на плаву. К нему было направлено судна Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба": СБС "Меркурий" и НИС "Импульс"", – пишет издание.
Раньше российский Telegram-канал "Baza" опубликовал фотографии изнутри поврежденного танкера.
Что этому предшествовало:
- В результате атаки морских беспилотников вечером 4 августа в Керченском проливе поврежден российский танкер-химовоз "SIG".
- На помощь танкеру отправилась группа спасателей из Новороссийска.
- Для буксировки судна в Керченский пролив прибыли два буксира.
- С танкера не зафиксировано разлива топлива, утверждают российские медиа.