Атака на российский танкер - совместная спецоперация СБУ и ВМС
В ночь на субботу Служба безопасности Украины вместе с Военно-морскими силами (ВМС) провела спецоперацию, в результате которой подорван крупный нефтяной танкер РФ "SIG", транспортировавший топливо для российских войск, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом сообщили источники в СБУ.
Спецоперация осуществлялась с помощью надводного дрона, насыщенного 450 кг тротила.
Подчеркивается, что спецоперацию СБУ проводила совместно с ВМС в территориальных водах Украины.