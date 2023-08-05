Атака на российский танкер - совместная спецоперация СБУ и ВМС

В ночь на субботу Служба безопасности Украины вместе с Военно-морскими силами (ВМС) провела спецоперацию, в результате которой подорван крупный нефтяной танкер РФ "SIG", транспортировавший топливо для российских войск, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом сообщили источники в СБУ.

Спецоперация осуществлялась с помощью надводного дрона, насыщенного 450 кг тротила.

Подчеркивается, что спецоперацию СБУ проводила совместно с ВМС в территориальных водах Украины.