Глава СБУ прокомментировал атаки надводными дронами кораблей РФ

Василий Малюк назвал "хлопок" в Черном море логичным и эффективным шагом по отношению к врагу, сообщает Деловая столица.

Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал недавние атаки надводными дронами на корабле РФ.

"Любой "хлопок", происходящий с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того — такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны" , — говорит Малюк.

По его словам, если россияне хотят, чтобы "хлопок" прекратился, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью — покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем лучше для них.