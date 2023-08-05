Глава СБУ прокомментировал атаки надводными дронами кораблей РФ
Василий Малюк назвал "хлопок" в Черном море логичным и эффективным шагом по отношению к врагу, сообщает Деловая столица.
Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал недавние атаки надводными дронами на корабле РФ.
"Любой "хлопок", происходящий с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того — такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны", — говорит Малюк.
По его словам, если россияне хотят, чтобы "хлопок" прекратился, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью — покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем лучше для них.
"Потому что мы полностью победим врага в этой войне", — резюмирует Глава СБУ Василий Малюк.