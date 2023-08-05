В ВСУ рассказали о сложностях на южном направлении

В ВСУ рассказали о сложностях на южном направлении

Враг использует полосы заграждений протяженностью от 10 до 40 км каждая на южном направлении Для их преодоления необходимо значительное количество инженерно-саперных подразделений, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал командующий Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега, сообщает Telegram-канал Military Media Center.

"Сложность ведения Силами обороны Украины наступательных действий на южном направлении заключается в том, что противник устроил на оккупированных территориях многоэшелонированную систему инженерных заграждений, которая состоит из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 км каждая, их плотность достаточно велика", - рассказал Герега.

По словам бригадного генерала, полосы заграждений включают в себя:

  • противотанковые минные поля;
  • невзрывные заграждения в виде противотанковых рвов;
  • "зубы дракона";
  • противотанковые ежи;
  • проволочные заграждения.

Для преодоления заграждений необходимо значительное количество инженерно-саперных подразделений, личный состав которых сможет проделывать проходы в минно-взрывных заграждениях противника как вручную, так и с помощью специальной инженерной техники. В то же время наличие техники для такого количества заграждений пока недостаточно.

Сейчас Силы обороны сформировали пять инженерно-саперных батальонов. Часть личного состава прошла подготовку за рубежом и уже выполняет задачи в составе определенных группировок, а также по разминированию деоккупированных территорий в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях. В течение июля-августа около 150 солдат также пройдут подготовку.

"Инженерные подразделения получили от стран-партнеров в качестве материально-технической помощи до 100 единиц специальной техники, необходимой для проделывания проходов во взрывных и невзрывных заграждениях (инженерные танки, установки и заряды разминирования, танковые мостовые укладчики и прочее). Сейчас осуществляется подготовка экипажей указанной техники за рубежом", - добавляет Герега.

Ситуация на фронте

Как рассказывал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, на продвижение наших воинов на фронте влияют, в частности, большие минные заграждения и фортификационные сооружения, которые обустроили россияне.

Между тем, согласно данным Института изучения войны, ВСУ задействовали для контрнаступления на южном направлении свежие резервы, однако пока не достигли значительного прорыва.

Новости

Популярные темы форума

analytics