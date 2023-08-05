В ВСУ рассказали о сложностях на южном направлении

Враг использует полосы заграждений протяженностью от 10 до 40 км каждая на южном направлении Для их преодоления необходимо значительное количество инженерно-саперных подразделений, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал командующий Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега, сообщает Telegram-канал Military Media Center.

"Сложность ведения Силами обороны Украины наступательных действий на южном направлении заключается в том, что противник устроил на оккупированных территориях многоэшелонированную систему инженерных заграждений, которая состоит из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 км каждая, их плотность достаточно велика" , - рассказал Герега.

По словам бригадного генерала, полосы заграждений включают в себя:

противотанковые минные поля;

невзрывные заграждения в виде противотанковых рвов;

"зубы дракона";

противотанковые ежи;

проволочные заграждения.

Для преодоления заграждений необходимо значительное количество инженерно-саперных подразделений, личный состав которых сможет проделывать проходы в минно-взрывных заграждениях противника как вручную, так и с помощью специальной инженерной техники. В то же время наличие техники для такого количества заграждений пока недостаточно.

Сейчас Силы обороны сформировали пять инженерно-саперных батальонов. Часть личного состава прошла подготовку за рубежом и уже выполняет задачи в составе определенных группировок, а также по разминированию деоккупированных территорий в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях. В течение июля-августа около 150 солдат также пройдут подготовку.

"Инженерные подразделения получили от стран-партнеров в качестве материально-технической помощи до 100 единиц специальной техники, необходимой для проделывания проходов во взрывных и невзрывных заграждениях (инженерные танки, установки и заряды разминирования, танковые мостовые укладчики и прочее). Сейчас осуществляется подготовка экипажей указанной техники за рубежом" , - добавляет Герега.

Ситуация на фронте

Как рассказывал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, на продвижение наших воинов на фронте влияют, в частности, большие минные заграждения и фортификационные сооружения, которые обустроили россияне.

Между тем, согласно данным Института изучения войны, ВСУ задействовали для контрнаступления на южном направлении свежие резервы, однако пока не достигли значительного прорыва.