Politico: Первая группа из восьми украинских пилотов готова к обучению на F-16

Первая группа из восьми украинских пилотов готова к обучению на истребителях F-16, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет Politico.

Процесс начнется, как только союзники разработают официальный план подготовки и утвердят его из США. Точная дата пока не известна.

Еще 20 пилотов уже в этом месяце должны начать прохождение специальных курсов по английскому языку в Великобритании. Всего для учебной программы отобрали 32 человека — достаточно для формирования двух эскадрилий.

Коалиция из 11 стран НАТО поможет украинцам научиться управлять американским военным самолетом, причем большая часть обучения состоится в Дании и Румынии. Администрация Байдена все еще ожидает официального предложения по обучению от европейских союзников, но официальный представитель США сказал, что Вашингтон "надеется", что запрос поступит в течение нескольких недель.

Официальные лица США настаивают, что F-16 предназначен для многолетней обороны Украины, чтобы заставить Россию дважды подумать об усилении своего вторжения в страну. Администрация не раз заявляла, что не поддерживает теракты Киева внутри РФ.