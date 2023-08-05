В Госдепе отреагировали на новый приговор для Навального в РФ

Государственный департамент США назвал новые обвинения против Алексея Навального осудил приговор Московского городского суда для российского оппозиционера Алексея Навального по делу о создании "экстремистского сообщества", сообщает Европейская правда.

Об этом говорит заявление Госдепа США.

В американском внешнеполитическом ведомстве назвали решение российского суда "несправедливым вердиктом несправедливого судебного разбирательства".

"В течение многих лет Кремль пытался заставить Навального замолчать и не допустить, чтобы его призывы к прозрачности и подотчетности дошли до российского народа. Проведя этот последний судебный процесс в тайне и ограничив доступ его адвокатов к так называемым доказательствам, российские власти еще раз продемонстрировали безосновательность дела и отсутствие надлежащего процесса для тех, кто осмеливается критиковать режим", – отмечается в заявлении.

В США призвали к немедленному освобождению Навального и других российских политзаключенных и прекращению репрессий против независимых голосов в России.

В пятницу Московский городской суд приговорил Навального к еще 19 годам лишения свободы по так называемому делу о создании "экстремистского сообщества". Это первое дело, связанное с его политической деятельностью. Среди статей обвинения фигурировали, среди прочего, "финансирование экстремизма" и "реабилитация нацизма".

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС "решительно осуждает" решение по Навальному, а также тот факт, что заседание проходило в закрытом режиме в исправительной колонии строгого режима за пределами Москвы.