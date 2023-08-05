Гаюн: В Беларуси значительно уменьшилась авиационная группировка России

В Беларуси значительно уменьшилась авиационная группировка России. Из страны в Брянскую область вылетели 10 вертолетов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Около 8:15-8:20 с территории аэродрома "Мачулище" вылетела группа из 10-ти вертолетов России:

4 единицы - Ми-8 ВКС РФ

6 единиц - Ми-24 ВКС РФ

Вертолеты позже были замечены над Могилевской областью в направлении границы с Россией, которую в дальнейшем и пересекли. Большинство из них провели в стране 209 дней. Позже они приземлились в аэродроме "Сеща" в Брянской области.

"Таким образом, сегодня утром значительно уменьшилась авиационная группировка ВКС РФ в Беларуси. Напомним, что в Беларуси находилось не менее 11 вертолетов ВКС РФ. Теперь, вероятно, остался один" , - добавляет "Гаюн".

Также во время пребывания в Беларуси группа вертолетов потеряла одну из единиц своей техники - в июне под Ивацевичами разбился Ми-24.

Роль Беларуси в войне России против Украины

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, страна оккупант использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по нашей земле. В Беларуси продолжаются учения и ротация российских военных, а также сохраняется их техника и вооружение.