В Минобороны утвердили образец униформы для женщин-военных

В Минобороны утвердили образец униформы для женщин-военных

В Минобороны утвердили образец униформы для женщин-военных и в ближайшее время начнутся закупки и поставки в войска, сообщает Деловая столица.

Об этом информируют в ведомстве.

Теперь женская летняя полевая форма официально поставлена на обеспечение. Работу над комплектом начали еще в 2022 году. В обновленной модели были учтены все пожелания участвовавших в военных испытаниях. По словам Министра обороны Украины Алексея Резникова, по результатам военных (исследовательских) испытаний костюма летнего полевого для военнослужащих, была утверждена техническая спецификация на данный вид вещевого обеспечения.

"Модель костюма летнего полевого для наших военнослужащих проходит надлежащие процедуры в заявленные сроки. Техническая спецификация и образец-эталон уже утверждены. В ближайшее время будут начаты соответствующие процедуры закупок и поставок в войска", — сообщил Алексей Резников.

Он также добавил, что ведомство ценит каждого и каждую в нашем героическом войске. Так что в обновленной модели костюма были учтены все пожелания и замечания военнослужащих-женщин, принимавших участие в военных (исследовательских) испытаниях.

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Кроме того, Министр подчеркнул, что также продолжается работа по внедрению женского бронежилета.

"Уже есть первые образцы женских бронежилетов. Продолжается их изучение на соответствие технической спецификации. После всех соответствующих испытаний и согласований будут утверждены образцы-эталоны бронежилетов. Наконец, наши защитницы смогут получить не только полевую форму, но и средства индивидуальной защиты в соответствии с их данных", — отметил Алексей Резников.

Сегодня в рядах ВСУ проходит службу около 42 тысяч женщин-военнослужащих, около пяти тысяч из них находятся на переднем крае, где выполняют боевые задания наравне с мужчинами.

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