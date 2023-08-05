NYT: Украина сделает дипломатический шаг, чтобы ослабить Россию

В эти выходные на встрече в Саудовской Аравии Украина предпримет новую попытку заручиться поддержкой десятков стран, что станет началом более широкой кампании, направленной на ослабление России в ближайшие месяцы, считают аналитики The New York Times, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает The New York Times.

Украина и Саудовская Аравия пригласили дипломатов из около 40 стран на переговоры в порт Джидда на Красном море. Среди них - Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка и некоторые богатые нефтью страны Персидского залива, которые пытались поддерживать хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией в течение войны.

Многие приглашенные правительства отвергают саму концепцию выбора стороны, рассматривая войну как "соревнование между глобальными державами".

Издание считает, что эта встреча является отправной точкой того, что, как ожидается, станет основным дипломатическим шагом Украины в ближайшие месяцы, направленным на то, чтобы попытаться "взорвать" Россию.

Хотя украинские и западные официальные лица, пишут аналитики, "пытаются уменьшить ожидания от переговоров на этих выходных, подчеркивая, что они вряд ли приблизят окончание войны и что многие приглашенные страны вряд ли изменят свою позицию".

Для Украины эта встреча "происходит в решающий момент".

СМИ пишет, что в то время, как на фронте идут ожесточенные бои, Зеленский сказал своим дипломатам в среду, что ситуация "станет еще сложнее, поскольку в ближайшие месяцы, вероятно, усилится давление с целью найти путь к миру путем переговоров".

В Джидде будут присутствовать, в частности, и нейтральные страны, такие как Индонезия, Индия, Мексика, Чили и Южная Африка. Все они стремятся увидеть окончание войны, учитывая "экономические трудности, которые она вызвала".

Для Саудовской Аравии, которая уже давно выступает посредником в региональных конфликтах, встреча в Джидде знаменательна тем, что королевство принимает активное участие в разрешении кризиса наивысшего мирового приоритета.