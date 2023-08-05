Из нескольких населенных пунктов Донбасса принудительно вывезут детей
Из районов массированных обстрелов окупантов планируется вывезти 130 детей, сообщает Деловая столица.
В девяти населенных пунктах Донецкой области будет проведена принудительная эвакуация, сообщает Минреинтеграции временно оккупированных территорий.
"Еще в девяти населенных пунктах Донбасса объявлена принудительная эвакуация детей. Соответствующее обращение Донецкой ОВО было рассмотрено на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения", — сообщают в министерстве.
"Участники единогласно проголосовали за проведение принудительной эвакуации детей еще из девяти населенных пунктов. Речь идет о Ямполе, Заречном, Торском, Опишуватке, Никоновировке, Малиновке, Тихоновке, Васютинском и Рай-Александровке. Из-за сложной ситуации безопасности и вражеских обстрелов с вражескими обстрелами 130 детей".
Штаб также рассмотрел вопрос о состоянии эвакуации гражданского населения из Сумской области.
"В настоящее время из 5-километровой опасной зоны там уже эвакуировано 1718 человек, в том числе 228 детей. В 21 населенном пункте людей не осталось. Эвакуационные мероприятия продолжаются", — информирует Минреинтеграции.