Запасной президент РФ Дмитрий Медведев продолжает угрожать ударами по украинским городам после атаки на российский танкер вблизи Крымского моста, сообщает Деловая столица.

Маленький человек с большими комплексами, как в свое время назвали Медведева в Офисе президента, снова рассыпал угрозами.

"Видимо, им мало ударов по Одессе, Измаилу и другим" , – пишет экспрезидент РФ.

Запасной президент России и угрожает "окончательным решением по зерновому соглашению".

Напомним, заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев размечтался о том, чтобы Украины через два года не существовало.