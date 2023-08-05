Медведев разразился очередными угрозами в сторону Украины
Запасной президент РФ Дмитрий Медведев продолжает угрожать ударами по украинским городам после атаки на российский танкер вблизи Крымского моста, сообщает Деловая столица.
Маленький человек с большими комплексами, как в свое время назвали Медведева в Офисе президента, снова рассыпал угрозами.
"Видимо, им мало ударов по Одессе, Измаилу и другим", – пишет экспрезидент РФ.
Запасной президент России и угрожает "окончательным решением по зерновому соглашению".
Напомним, заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев размечтался о том, чтобы Украины через два года не существовало.