Харлан рассказала об угрозах россиян после отказа пожать руку сопернице из РФ
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала об угрозах россиян после отказа пожать руку сопернице из России на чемпионате мира, сообщает Украинская правда.
Об этом заявила Харлан в комментарии Football hub.
"Угрозы до меня добрались.
Та страна на половину планеты, и там очень мало нормальных людей.
Я не могу сказать, что ожидала этого (угроз - ред.).
Но были какие-то сообщения, где мне присылали фото мертвых бойцов. И тогда я начала очень волноваться, потому что не хочу этого видеть.
Они нелюди. Были месседжи "сдохни" или что-то такое. Пытались звонить. Очень много раз, с разных номеров из разных стран".
Предыстория:
- 26 июля Министерство молодежи и спорта Украины прекратило бойкотировать международные соревнования с участием россиян и белорусов в нейтральном статусе и разрешило украинским спортсменам выступать на таких чемпионатах.
- Дисквалификация продлится 60 дней.
- Международный олимпийский комитет заявил о солидарности с украинскими спортсменами и призвал международные федерации проявлять чувствительность, когда соревнуются украинские и российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.
- Харлан, которую дисквалифицировали на чемпионате мира в Италии за отказ пожать руку россиянке, получила автоматический допуск к Олимпийским играм 2024 в Париже.
- Федерация приостановила дисквалификацию Харлан.