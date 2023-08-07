Цукерберг предложил дату боя с Маском в клетке

Генеральным директор Meta Марк Цукерберг заявил, что готов провести бой с основателем Space X и Tesla, а также владельцем социальной платформы Х (ранее известной как Twitter) Илоном Маском 26 августа, сообщает Украинская правда.

Цукерберг отметил, что предложил Маску провести бой 26 августа, но не получил подтверждения от оппонента.

Ранее Маск заявил, что предложенный им бой в клетке с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире на X( Twitter).

Миллиардеры Илон Маск и Марк Цукерберг согласились встретиться в поединке в Лас Вегасе в октагоне – клетке для боев.

История с дракой началась с того, что Meta начала создавать конкурента Twitter. Когда это стало известно, Маск начал дразнить Цукерберга в Twitter.