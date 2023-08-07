На фронте произошло 50 столкновений, ВСУ отразили атаки под Авдеевкой - Генштаб

За прошедшие сутки под плотным огнем авиации и артиллерии врага Силы обороны отразили атаки окупантов в районе Авдеевки. В течение суток произошло 50 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки враг нанес 30 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак погибли и ранены среди мирного населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов, в частности Бучки, Гремяч, Веселое Черниговской области; Середина-Буда, Сидоровка, Студенок, Басовка, Большая Писаревка Сумской области и Гурьев Казачок, Стрелка, Гатище, Потихоново, Отрадное и Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в районе восточнее Петропавловки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Фиголовка, Двуречная, Кондрашовка, Кучеривка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись населенным пунктам Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают противника в районе северо-восточнее Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские военные успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись Авдеевке и Первомайску Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. У последней враг нанес авиационный удар. Артиллерийские обстрелы подверглись Красногоровке, Максимилианивке, Георгиевке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в Старомайорском районе. Артиллерийские обстрелы подверглись Водяному, Угледару, Отрадному, Благодатному и Ровнопольу Донецкой области.

В Запорожском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Роботиного Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботиного и Орехова. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Левадное, Красное, Железнодорожное, Павловка, Пятихатки и Каменское Запорожской области, а также Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Михайловка, Республиканец, Львове, Днепровское, Огромное и Новодмитровка Херсонской области.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.