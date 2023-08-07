Помощь Украине бьет все рекорды, США уже выделили $66,2 млрд – WP

Объем помощи США, выделяемый для Украины, превышает объемы помощи любой другой стране и уже достиг $66,2 млрд.﻿ Об этом говорится в публикации The Washington Post, сообщает Деловая столица.

Из общей суммы доля военной помощи составляет $43,1 млрд, доля экономической поддержки — $20,5 млрд, еще $2,6 млрд составляет гуманитарная помощь, подсчитали в издании. В финансирование входит вооружение, обучение, медикаменты, генераторы и восстановление. Эксперты рассматривают эту сумму как крупную инвестицию в союзника США, подобной которой не было по крайней мере со времен Второй мировой войны, говорится в статье. Тогда план Маршалла с поправкой на инфляцию составлял около $150 млрд за три года.

Сумма помощи Украине превышает ту, которую США выделяют любой другой стране, в том числе крупнейшим получателям — Израилю, Иордании и Египту, пишет издание.

Отмечается, что, если сравнивать с невоенными расходами, объем американской помощи Украине уже превысил стоимость Twitter ($44 млрд), расходы на план студенческих займов администрации президента США Джо Байдена ($39 млрд) и космического телескопа James Webb ($10 млрд).

При этом, несмотря на то, что США являются крупнейшим донором Украины, другие страны выделяли на помощь Украине гораздо больший процент ВВП, говорится в статье. В частности, по данным Кильского института мировой экономики, Европа сейчас тратит на Украину большую долю своего ВВП, чем США. Согласно инфографике The Washington Post, наибольшую долю от своего ВВП выделили страны Балтии: Эстония (1,26%), Латвия (1,09%) и Литва (0,95%). Далее следует Польша (0,68%), Словакия (0,63%), Дания (0,51%). Доля США составляет 0,33%, они занимают 12-е место.

В публикации отмечается, что за полтора года войны общественная поддержка финансирования войны в США колеблется, особенно среди республиканцев. По данным опроса исследовательского центра Pew, проведенного в июне, 44% республиканцев и сторонников республиканцев заявили, что Соединенные Штаты слишком много помогают Украине.