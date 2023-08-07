ВСУ ликвидировали более 250 тысяч российских оккупантов – Генштаб

Вооруженные силы Украины ликвидировали более 250 тысяч российских оккупантов после начала полномасштабного вторжения, в том числе за сутки – еще примерно 540 военных. Также в течение 6 августа силы обороны уничтожили 7 танков, 12 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО), 28 беспилотников и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.