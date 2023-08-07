ВСУ ликвидировали более 250 тысяч российских оккупантов – Генштаб
Вооруженные силы Украины ликвидировали более 250 тысяч российских оккупантов после начала полномасштабного вторжения, в том числе за сутки – еще примерно 540 военных. Также в течение 6 августа силы обороны уничтожили 7 танков, 12 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО), 28 беспилотников и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
- личного состава – около 250240 (+540) человек ликвидировано,
- танков – 4244 (+7),
- боевых бронированных машин – 8270 (+8),
- артиллерийских систем – 4977 (+12),
- РСЗО – 709 (+4),
- средств ПВО – 467 (+1),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 311 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4154 (+28),
- крылатых ракет – 1377 (+18),
- кораблей / катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7451 (+10),
- специальной техники – 735 (+1).