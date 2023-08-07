ВСУ ликвидировали более 250 тысяч российских оккупантов – Генштаб

ВСУ ликвидировали более 250 тысяч российских оккупантов – Генштаб
Фото: Facebook

Вооруженные силы Украины ликвидировали более 250 тысяч российских оккупантов после начала полномасштабного вторжения, в том числе за сутки – еще примерно 540 военных. Также в течение 6 августа силы обороны уничтожили 7 танков, 12 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО), 28 беспилотников и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

  • личного состава – около 250240 (+540) человек ликвидировано,
  • танков – 4244 (+7),
  • боевых бронированных машин – 8270 (+8),
  • артиллерийских систем – 4977 (+12),
  • РСЗО – 709 (+4),
  • средств ПВО – 467 (+1),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 311 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4154 (+28),
  • крылатых ракет – 1377 (+18),
  • кораблей / катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7451 (+10),
  • специальной техники – 735 (+1).

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