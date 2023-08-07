Цены на пшеницу подскочили после ударов по российским кораблям – СМИ

Пшеница продолжила рост после того, как Украина использовала морские беспилотники, чтобы вывести из строя российский нефтяной танкер и военный корабль. Это поставило под угрозу ключевой экспортный маршрут российских товаров через Черное море.﻿ Об этом пишет Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Крупнейший грузоотправитель пшеницы Россия перевозит большую часть своего зерна по водным путям. В этом году она планирует второй подряд рекордный урожай и продать его на мировом рынке.

"Риск в Черном море растет с каждым днем, и любая угроза российскому экспорту гораздо более серьезна, чем угроза украинскому экспортному коридору" , - сказал Оле Хоуэ, главный исполнительный директор брокера и консультанта IKON Commodities.

Фьючерсы в Чикаго выросли на 3,4% до 6,545 доллара за бушель в понедельник, 7 августа. В пятницу цены закрылись на 1% выше, сведя на нет большую часть внутридневного роста на 4,3% после атаки Украины на российский военный корабль. Движение в Новороссийском порту было остановлено на несколько часов.

Решение Киева начать войну с Россией в Черном море последовало за выходом Владимира Путина 17 июля из заключенной при посредничестве ООН зерновой сделки и скоординированной ракетной кампанией против украинских портов. В результате украинский экспорт сельскохозяйственных культур резко сократился, а российский не пострадал.

На черноморский маршрут также приходится от 15% до 20% нефти, которую Россия ежедневно продает на мировых рынках, и он также является основным транзитным коридором для казахстанской нефти.

Фьючерсы на пшеницу по-прежнему снижаются почти на 20% в этом году из-за перспектив небывалых урожаев от ключевых экспортеров и по-прежнему большого запаса мировых запасов.