Оккупанты ночью трижды обстреляли Херсон, погибла женщина - ОВА

В ночь на 7 августа российские оккупанты трижды обстреляли Херсон. В результате обстрелов центра города погибла женщина, еще два человека получили ранения.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Около 00:50 оккупанты обстреляли жилой дом. У 8 человек диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. В больницу госпитализировали одно маломобильное лицо. Во время тушения пожара, нанесенного вражеским ударом, пострадали двое спасателей. Их доставили в медучреждение с общим перегревом тела.

Уже около 01:30 обстрелы продолжились. В результате попадания артиллерийского снаряда в дом погибла 59-летняя женщина, у 60-летнего мужчины - контузия.

Около 03:15 российская армия снова атаковала дом. Ранена 93-летняя женщина, у нее минно-взрывная травма и контузия. Раненую госпитализировали.