На фронте погиб бывший народный депутат Рады
На днях на фронте погиб депутат Рады IV созыва от партии «Наша Украина», лучанин Сергей Слабенко. О смерти информируют в соцсетях парламента.
«В боях за независимость Украины на Запорожском направлении погиб народный депутат IV созыва Сергей Слабенко», - говорится в сообщении.
Слабенко в свое время возглавлял в парламенте подкомитет по деятельности судов, судопроизводства и судебно-правовой реформы Комитета по вопросам правовой политики. Его каденция пришлась на 2002-2006 годы.
Впоследствии был депутатом Волынской областной рады. По образованию был военным и юристом.