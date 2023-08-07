На фронте погиб бывший народный депутат Рады

На днях на фронте погиб депутат Рады IV созыва от партии «Наша Украина», лучанин Сергей Слабенко. О смерти информируют в соцсетях парламента.

«В боях за независимость Украины на Запорожском направлении погиб народный депутат IV созыва Сергей Слабенко» , - говорится в сообщении.

Слабенко в свое время возглавлял в парламенте подкомитет по деятельности судов, судопроизводства и судебно-правовой реформы Комитета по вопросам правовой политики. Его каденция пришлась на 2002-2006 годы.

Впоследствии был депутатом Волынской областной рады. По образованию был военным и юристом.