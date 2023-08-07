Польша готовится к крупнейшему военному параду с 1989 года

Самый большой и современный показ польских Вооруженных сил с 1989 года будет сопровождать празднование Дня Войска Польского 15 августа. Об этом заявил пресс-офицер 1-й Варшавской бронетанковой бригады, лейтенант Яцек Петровский, сообщает Польское радио.

Он рассказал, что во время военного парада на Вислостраде в Варшаве можно будет увидеть, в частности, технику польского, американского и корейского производства, и добавил, что среди аттракционов будут также десятки военных пикников.

"Каждый, кто хочет совместно с нами праздновать, потому что надо заметить, что День Войска Польского - это прежде всего праздник каждого поляка, и каждый, кто будет хотеть следить вживую или в медиа, сможет увидеть самую современную технику, которая есть на оснащении Войска Польского или уже вскоре" поступит на оснащение" , – сказал Петровский.

Парад по случаю Дня Войска Польского возвращается после трехлетнего перерыва. 15 августа, в годовщину победоносной битвы под Варшавой против большевиков, на улицы столицы выйдут солдаты разных формирований. Вместе с польскими воинами будут маршировать военные из США, Великобритании, Хорватии и Румынии.