Европейские компании потеряли на рынке РФ 100 млрд евро – FT

Прямые потери европейских компаний на российском рынке после полномасштабного вторжения РФ в Украину составили 100 млрд евро. Об этом, со ссылкой на издание The Financial Times, сообщает Зеркало недели.

Причем приведенная им цифра не учитывает косвенных макроэкономических последствий войны, таких как рост стоимости энергии и товаров.

Наибольшие потери понесли нефтегазовые группы, где только три компании - BP, Shell и TotalEnergies - сообщили о совокупных убытках в размере 40,6 млрд евро.

Предприятия коммунальных услуг потеряли 14,7 млрд. евро, промышленные компании, в том числе производители автомобилей – 13.6 млрд. Финансовые фонды – банки, страховые и инвестиционные компании – зафиксировали списание и другие расходы на сумму 17,5 млрд. евро.

Причиной потерь явилось обесценивание активов, а также расходы, связанные с продажей, закрытием или сокращением российского бизнеса.