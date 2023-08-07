За неделю ВСУ уничтожили более 340 единиц военной техники РФ - Минобороны

За минувшую неделю Силы обороны Украины уничтожили более 340 единиц военной техники противника. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает Укринформ.

"На прошлой неделе на Востоке и Юге около 30 человек были взяты в плен. Более 340 единиц военной техники уничтожены, среди них и танки, и минометы, и гаубицы, и даже ракетные установки. Более 70 мест компактного скопления личного состава, то есть бойцов врага, было уничтожено. Было уничтожено около 10 пунктов управления, эта информация еще уточняется. 15 зенитно-ракетных комплексов, более 60 артиллерийских установок, боеприпасы со складами около 10" , - сказала Маляр.

Она отметила, что на прошлой неделе была уничтожена огнеметная система залпового огня "Солнцепек".

Также на прошлой неделе из 87 запущенных по Украине беспилотников типа "Шахед" уничтожены 68. Из 20 крылатых ракет "Калибр" уничтожены 17. Кроме того, уничтожены 34 дрона "Ланцет".