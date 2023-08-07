Фильм "Барби" собрал более 1 миллиарда долларов за 17 дней

Кассовые сборы от мирового проката фильма Греты Гервиг "Барби" превысили 1 миллиард долларов за 17 дней показа. Гервиг стала первым в истории режиссером, чья работа собрала такую сумму, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Variety.

"Комедия Греты Гервиг в розовом наряде превысила отметку 1 миллиард долларов в мировом прокате, в том числе собрав 459 миллионов долларов в Северной Америке и еще 572 миллиона долларов - в других регионах мира Это делает Гервиг первой в истории женщиной-режиссером, чей фильм собрал миллиард долларов.

Три других миллиардных ﻿﻿ блокбастера были сняты женщинами в соавторстве: "Ледяное сердце" (1,3 млрд долларов) и "Ледяное сердце 2" (1,45 млрд долларов) Дженнифер Ли и Криса Бака, а также "Капитан Марвел" (1,1 млрд долларов) Анны Боден и Райана Флека" , - пишет издание.

"Барби" достигла знаковой отметки всего через 17 дней после премьеры - быстрее всех в истории Warner Bros. - ранее удерживал рекорд "Гарри Поттер и смертельные реликвии: Часть 2" (19 дней). В целом это восьмой фильм-"миллиардник" за 100-летнюю историю студии.

В Warner Bros. заявили, что "не часто теряют дар речи от результатов фильма", но "миллиард превзошел даже наши самые оптимистичные прогнозы".

"Барби" остается номером один в прокате уже третий уик-энд подряд, пишет Variety.

Фильм вышел в прокат 21 июля, превзойдя все ожидания, собрав 155 млн долл кассовых сборов в премьерный уик-энд - это рекорд 2023 года. Также это лучший старт для фильма, срежиссированного женщиной.