В Минобороны назвали самое горячее направление на фронте за неделю

Всю прошлую неделю восток был эпицентром боевых действий, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в понедельник, сообщает Новое время.

"В течение прошлой недели обстановка на фронте была крайне сложной, как на востоке, так и на юге" , — сказала она в эфире телемарафона.

По ее словам, враг выбрал для себя основным направлением наступления восток и пытался вернуть утраченные еще в прошлом году позиции на Харьковщине.

"Всю прошлую неделю восток был эпицетром боевых действий. На Купянском направлении, пожалуй, было горячее всего" , — сказала она.

Маляр заявила, что враг пытался пробить оборону, но ему это не удалось.