В Минобороны назвали самое горячее направление на фронте за неделю
Всю прошлую неделю восток был эпицентром боевых действий, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в понедельник, сообщает Новое время.
"В течение прошлой недели обстановка на фронте была крайне сложной, как на востоке, так и на юге", — сказала она в эфире телемарафона.
По ее словам, враг выбрал для себя основным направлением наступления восток и пытался вернуть утраченные еще в прошлом году позиции на Харьковщине.
"Всю прошлую неделю восток был эпицетром боевых действий. На Купянском направлении, пожалуй, было горячее всего", — сказала она.
Маляр заявила, что враг пытался пробить оборону, но ему это не удалось.
"Противостояние было очень жесткое", — добавила она.