В партии Шольца призвали передать Украине ракеты Taurus

Депутат немецкого парламента от правящей Социал-демократической партии и докладчик по вопросам оборонного бюджета в бюджетном комитете Бундестага Андреас Шварц призвал Берлин передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью изданию Spiegel.

По его словам, "контрнаступление пробуксовывает, и Украина не имеет значительных военно-воздушных сил для его поддержки", поэтому, убежден он, "остаются только управляемые ракеты, такие как Taurus, с помощью которых украинская армия могла бы преодолеть минные поля, установленные россиянами, и отвоевать свою территорию".

"Я вижу, что нас ждет дежавю. Как и в вопросе танков, мы сейчас отказываемся от передачи важного оборудования, которое, вероятно, все равно передадут" , – добавил Шварц.

Депутат от СДПГ также отверг аргумент о том, что украинская армия может нанести этими ракетами удар по территории России, напомнив, что "даже с уже поставленными артиллерийскими системами MARS и HIMARS украинцы могут достичь российской территории, чего до сих пор удавалось избегать".