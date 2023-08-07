Военные Украины и Польши обсудили угрозы от "вагнеровцев" в Беларуси

Представители высшего военного руководства Украины и Польши провели встречу, в которой одной из ключевых тем были возможные угрозы из-за размещения в Беларуси ЧВК "Вагнер". Об этом рассказали в пресс-службе Командования объединенных сил ВСУ, сообщает Европейская правда.

Встречу провели командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев и командующий Оперативного командования видов ВС Республики Польша, генерал-лейтенант Томаш Пиотровский.

Они обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, ситуацию с безопасностью в регионе, а также пути оказания помощи Украине в отпоре вооруженной агрессии России.

Среди прочего речь шла о вызовах и угрозах в связи с перемещением в Беларусь части боевиков ЧВК "Вагнер".

"Сергей Наев отметил важность продолжения обмена информацией и опытом организации боевой работы на пунктах управления. Кроме этого, он поделился особенностями практического применения различных видов иностранного вооружения, отметив необходимость дополнительного обучения подчиненного личного состава по эксплуатации и ремонту образцов военной техники польского производства" , – рассказывают в коммюнике.

Отмечают, что Томаш Пиотровский поддержал эту инициативу.