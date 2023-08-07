Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины

За почти полтора года полномасштабной войны в Украине самые крупные азиатские страны все еще не выбрали сторону. Они похожи на затаившегося дракона, выжидающего, когда станет четко понятно, кто побеждает, а кто проигрывает. Как относятся в регионе к войне и кто там друг Украины, сообщает РБК-Украина.

Полномасштабное российское вторжение в Украину показало зависимость разных континентов мира друг от друга. К примеру, блокирование экспорта украинского зерна грозит голодом в Африке, а в Латинской Америке из-за скачков на глобальных рынках растут цены на продовольствие.

А вот с Азией ситуация противоположная, ведь, скорее, мощные страны этого региона, такие как Индия и Китай, наоборот сами могут повлиять на ход войны в Украине. Индия, пользуясь случаем, скупает по дешевке российскую нефть, которую Москве некуда девать после закрытия для нее западных рынков. Китай же помогает России обходить санкции, чем дает возможность продолжать эту войну.

Украинские власти стремятся к большему привлечению Глобального юга к вопросу завершения войны с РФ. Но, как и в случае с Африкой и Латинской Америкой, Украина после обретения независимости не уделяла достаточно внимания Азии, поэтому сейчас приходится наверстывать утраченное, чтобы заручиться поддержкой этого региона.

Большой прагматик

Крупнейшими региональными игроками в Азии, безусловно, можно считать Китай, Индию, Японию и Южную Корею. Но главное влияние оказывает Пекин. Другие же страны региона выстраивают свою политику, учитывая позицию Китая.

Китай в вопросе российской агрессии против Украины публично занимает позицию нейтралитета, заявляя при этом о необходимости соблюдения норм международного права. Но при этом помогает России обходить санкции, что позволяет ей продолжать свою войну. Кроме того, по данным расследования Politico , китайские компании массово экспортируют в Россию дроны и защитное оборудование, очевидно, получаемые российскими войсками.

Однако, по мнению экспертов, такое поведение Китая связано с тем, что Пекин руководствуется прагматизмом и, прежде всего, собственными национальными интересами. Как пояснил РБК-Украина посол Украины в Пекине Павел Рябикин, для Китая, борющегося с США за геополитическое первенство, Россия – это и политический партнер, и источник ресурсов. По его мнению, отношения Москвы и Пекина – это "брак по расчету", в котором РФ превращается в сырьевой придаток.

Так, пользуясь разрывом РФ с европейскими рынками, Китай вместе с Индией начал массово скупать российские энергоресурсы по сумасшедшим скидкам. На Китай и Индию приходится около 80% российского экспорта. Хотя, как заметили западные СМИ, в июне Китай резко потерял интерес к российскому рынку, отдав предпочтение иранским нефтепродуктам.

В то же время, Россия является важным союзником Китая в борьбе с США за геополитическое влияние. Пекин стремится к многополярному миру и пытается переписать устоявшийся международный порядок, но делает это осторожно, тогда как Москва – приспешник, готовый "броситься на амбразуру", отметила в разговоре с РБК-Украина эксперт по Восточной Азии Наталья Бутырская.

Украина же со своей стороны, по словам Рябикина, хочет большего вовлечения Китая в свои международные инициативы по завершению российской войны и преодолению ее последствий, прежде всего в рамках украинской формулы мира. Однако Китай имеет свое видение по этому вопросу. В годовщину вторжения РФ в Украину Пекин опубликовал свою "формулу мира", в которой изложил китайскую позицию по политическому урегулированию конфликта.

Китайская "формула" имела 12 пунктов, но в них не идет речь о выводе российских войск, однако содержится призыв к завершению боевых действий и переговорам. Такую позицию Китая можно трактовать как желание усадить Украину за стол переговоров с РФ, но вряд ли для того, чтобы договариваться о справедливом мире.

В Украину даже приезжал спецпредставитель Китая Ли Хуэй, чтобы прощупать почву для "китайской дипломатии". Однако его визит в Украину, а затем и в ЕС завершился фактически провалом, поскольку европейские партнеры не поддержали инициативу Пекина, в том числе и идею о территориальных уступках перед РФ .

Среди экспертов популярно мнение, что Китаю выгодна война в Украине, потому что она ослабляет РФ и делает Москву все более зависимой от Пекина. Однако, по мнению Бутырской, нельзя сказать, что Китаю выгодно продолжение войны, потому что она негативно отражается и на нем. Из-за антироссийских санкций ему пришлось менять логистические маршруты, а некоторые китайские компании рискуют попасть под западные ограничения из-за сотрудничества с РФ.

Близость с Москвой также усугубила отношения Китая с ЕС, с которым он имеет мощные торговые связи. Война также обострила внимание Запада на вопросе Тайваня, возвращение которого в свое "лоно" является едва ли не главной национальной целью власти КНР.

Китай оказывает большое влияние на РФ, поэтому на Западе неоднократно призывали Пекин использовать его для завершения войны. Китай мог бы вынудить Россию вывести свои войска из Украины и посадить ее за стол переговоров. Однако, похоже, принуждение РФ к миру не в планах КНР. Пекин постоянно демонстрирует свой якобы нейтралитет, и даже когда от обстрела Одессы пострадало здание китайского консульства, он не осудил акт агрессии РФ.

"Это может объясняться чрезвычайно тесным взаимодействием между двумя государствами, выступающими единым фронтом, имеющими общие позиции на международной арене, координирующими свои действия и поддерживающими друг друга в противостоянии совместному противнику в лице коллективного Запада" , – пояснил Рябикин.

Тем не менее, все же есть случаи, когда Китай использует свое влияние для сдерживания РФ. В начале этого июля издание Financial Times рассказало о том, что лидер Китая Си Цзиньпин якобы лично предостерег Путина от применения ядерного оружия в войне с Украиной во время своего мартовского визита в Москву. В китайском правительстве отмечали, что ядерное сдерживание является ведущей частью усилий Китая по восстановлению испорченных связей с Европой.

Пока невозможно предсказать, продолжит ли Китай в дальнейшем поддерживать Москву. Но российское поражение в войне, которое могло бы привести к развалу РФ, по словам Бутырской, точно не на руку Пекину. Развал РФ нарушит стабильность в регионе, к которому так стремится Китай. Смена режима в России также не в интересах КНР, ведь неизвестно, захочет ли новая власть продолжать партнерство на сегодняшних условиях.

"Если путинский режим рухнет - это будет вызовом для Китая" , - резюмировала она.

Но, кажется, на этой неделе появились проблески надежды, что Пекин может пересмотреть свою позицию по поводу войны и Украины. Американская Wall Street Journal узнала о планах КНР впервые принять участие в заседании по украинской формуле мира в Саудовской Аравии. Позже это подтвердил и сам Пекин, отправив на встречу упомянутого ранее Ли Хуэя.

Причиной такого разворота может быть поведение самой России, в частности, ее блокирование зернового коридора, поскольку Китай является одним из крупнейших импортеров украинского продовольствия. Подлил масла в огонь и бунт Пригожина, показавший неспособность режима Путина, которого лидер КНР называет другом, противостоять таким вызовам.

Помочь изменить китайскую позицию могла бы встреча на уровне лидеров, которую неоднократно предлагал Зеленский. Однако пока дальше телефонного разговора двух глав государств, который состоялся в апреле 2023 года, не зашло. В то же время, по словам посла Рябикина, украинская сторона остается открытой для коммуникации.

"Если Пекин продемонстрирует заинтересованность в очередном раунде диалога между главами наших государств, в частности, в проведении личной встречи между ними, я убежден, Зеленский охотно встретится с Си Цзиньпином. Нам с Китаем есть о чем говорить. Конечно, первой темой для разговора является мир". Справедливый и долговремененный мир в Украине, Европе и во всем мире" , – отметил он.

Нейтральный лидер Глобального юга

Своеобразного нейтралитета по отношению к Украине в Азии придерживается и Индия, которая тоже является одним из крупнейших региональных игроков. Индия воздерживалась от голосования за ключевые резолюции Генассамблеи ООН по Украине – об осуждении агрессии РФ и украинской формуле мира. В то же время Нью-Дели вместе с Пекином массово скупает российские энергоресурсы, принося доход военной машине РФ.

Индия еще во времена "Холодной войны" придерживалась так называемой политики неприсоединения, что фактически повторяется и сейчас. На позицию Индии влияет и давняя дружба с РФ, тянущаяся еще со времен Советского Союза. СССР, в отличие от Запада, поддерживал Индию в конфликте с Пакистаном, оказывая ей военную помощь. А вот Украина за все время конфликта между Индией и Пакистаном продавала оружием обеим сторонам, что, по мнению Бутырской, оставило свой осадок в отношениях с Нью-Дели.

В то же время, Индия имеет натянутые отношения, в том числе и территориальные споры, с Китаем, с которым активно сближается РФ. Сегодня Индия пытается балансировать в своих отношениях с Москвой, надеясь на то, что она не попадет в полную зависимость Китая и продолжит быть другом для Нью-Дели.

"Поэтому Индия пытается даже в этой ситуации поддерживать отношения с Россией, торговать с ней. В частности, пригласили Путина на саммит G20. Это особенность политики Индии. Она оставляет место для отношений с Россией" , – объяснила эксперт.

Индия, по словам Бутырской, хочет показать себя лидером, отстаивающим интересы Глобального юга. Этим в частности, можно объяснить и некоторые ее заявления по поводу войны. К примеру, министр обороны Индии Раджнатх Сингх критиковал Запад за то, что он не уделяет достаточного внимания конфликтам и проблемам в других регионах, но требует привлечения всего мира к тем вопросам, которые касаются его самого.

Украинские партнеры, в том числе США, Япония, ЕС, постоянно во время своих контактов с представителями Индии говорят об Украине, пытаясь убедить Нью-Дели поддержать Киев в войне с РФ. Контактирует с индийской стороной и Украина, и такая комплексная работа начинает приносить свои плоды. Нейтральная Индия также присоединилась к встрече по формуле мира в Саудовской Аравии.

Не использует Индия свое влияние и в рамках G20, где председательствует в этом году. Часто встречи на уровне министров в рамках G20 завершаются без общего коммюнике, поскольку участники не приходят к согласию по части о войне в Украине. Более того, Индия не планирует приглашать Украину на сентябрьский саммит G20 в Нью-Дели, несмотря на то, что вопрос войны, очевидно, будет ключевой темой.

"По нашему мнению, участие в G20 предназначено для членов и организаций, которых мы пригласили. Этот список мы объявили, как только начали подготовку к G20" , – объяснял такое решение министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар.

Азиатские адвокаты Украины

Пока Китай и Индия пользуются ситуацией в своих интересах и демонстрируют своеобразный нейтралитет, такие страны как Япония, Южная Корея и Тайвань близко восприняли войну в Украине. Ведь она влияет на глобальную ситуацию.

"Это наши помощники, а Япония – это наш крупный азиатский адвокат" , – подчеркнула в разговоре с РБК-Украина Бутырская, напомнив, что в этом году Токио также председательствовало и в "Группе семи", продвигая там украинские интересы.

Эти страны активно поддерживают Украину и отстаивают интересы Украины в Азии. Особенно Япония. В марте этого года впервые с начала войны Украину посетил японский премьер Фумио Кишида, подписавший с Зеленским заявление об особом глобальном партнерстве между странами. Визит Кишиды проходил параллельно со встречей Си Цзиньпина с Путиным в Москве, фактически демонстрируя, кто чей союзник в этой войне.

Япония активно включается в поддержку Украины в войне. Законы страны не позволяют ему предоставлять кому-то оружие, поэтому Токио помогает Киеву финансово и гуманитарно. Только за прошедший год Япония выделила на помощь Украине более полутора миллиардов долларов. Также страна вводит и собственные санкции против РФ, в частности, запрещает экспорт дронов и компонентов для них, радиоаппаратуры, алюминия и стали.

Похожая ситуация и с Южной Кореей. В прошлом году Сеул выделил 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине, а в этом году увеличил размер помощи еще на 50 миллионов. Южная Корея является одним из крупнейших мировых экспортеров оружия, в частности "натовского" образца, и Украине была бы полезна военная помощь со стороны Сеула.

Хотя в офисе южнокорейского президента Юн Сок Йоля и не исключают военной помощи Украине, но этому, по словам Бутырской, мешает парламент, в котором доминирует Демократическая партия. Демократы, как пояснила эксперт, сторонники более тесных отношений с Китаем и Россией, которые, по их мнению, могут помочь в разрешении конфликта с КНДР.

Однако Южная Корея, похоже, все же нашла путь для военной поддержки Украины. Помогли им в этом США, заключившие со страной контракт на поставку артиллерийских снарядов, предназначенных для нужд украинских войск. Подобное соглашение, по данным западных СМИ, возможно и с Японией.

Токио и Сеул поддерживают Украину и на дипломатическом треке. Это проявляется как во время голосования в Генассамблее ООН, так и в участии в украинских дипломатических инициативах. В частности, Южная Корея принимала участие во встрече по формуле мира в саудовской Джидде, а Япония приглашала Зеленского на саммит G7.

Союзником Украины можно назвать и Тайвань. Однако его помощь ограничивается финансированием разных украинских инфраструктурных проектов. Как объясняет Бутырская, это связано с тем, что Украина поддерживает политику одного Китая и пытается быть осторожной в своих контактах с Тайванем, чтобы не навредить и так сложным отношениям с Пекином.

Отстраненный юг

Преимущественно одинаковую и отстраненную позицию по Украине занимают страны Южной Азии, в том числе члены АСЕАН. Почти все страны, входящие в ООН, за исключением Лаоса и Вьетнама, поддерживают украинские резолюции с осуждением агрессии РФ. Но на этом, в принципе, все и кончается, отмечает Бутырская. Страны региона пытаются держаться подальше от вопроса войны, в том числе и потому, что равняются на позицию Китая.

Выделить среди них можно Сингапур, присоединившийся к западным санкциям против РФ, а также Камбоджу, помогающую Украине в гуманитарных вопросах. Однако Камбоджа все же пытается балансировать между Украиной и Китаем, являющимся союзником РФ.

Например, Камбоджа решила помочь Украине с разминированием территорий. Для Украины такое предложение было важным, поскольку у Камбоджи есть огромный опыт в разминировании после гражданской войны. Сначала в Камбодже говорили о готовности страны отправить своих инструкторов в Украину. Но позже, вероятно, чтобы не портить отношения с Китаем и РФ, от этой идеи отказались и решили учить украинцев на своей территории.

В то же время камбоджийский премьер-министр Хун Сен публично заявлял, что такая помощь Украине "является чисто гуманитарным актом", и добавлял, что Камбоджа также готова учить разминированию и российских саперов. Но, несмотря на это, в январе первая группа украинских саперов завершила подготовку в Камбодже.

"Других стран мы не слышим. Такова общая тенденция. Они придерживаются нейтральности, поддерживают международное право, но активного участия не проявляют" , – добавила Бутырская.

Индонезия, в прошлом году возглавлявшая G20, проявляла интерес к российско-украинской войне, в частности, пригласила Зеленского на саммит на Бали и призвала РФ к миру. Президент Индонезии также стал первым азиатским лидером, приехавшим в Украину после начала войны. Но этот интерес исчез сразу же после завершения председательства в "двадцатке".

В июне Индонезия снова напомнила о себе. Министр обороны страны Прабово Субианто на крупнейшем азиатском форуме безопасности Шангри-Ла в Сингапуре предложил собственный "мирный план" для Украины и РФ. План Субианто предусматривал замораживание конфликта по так называемому корейскому сценарию и референдум на "спорной территории".

В Украине такое предложение, конечно же, вызвало негодование. Например, министр обороны Алексей Резников назвал предложение своего коллеги "странным" и отметил, что это "похоже на российский план, а не на индонезийский". Критиковали заявление Субианто и в украинском МИДе.

"Между Украиной и Российской Федерацией нет спорных территорий, чтобы там проводить референдумы" , – отмечал спикер МИД Олег Николенко, добавляя, что единственным возможным сценарием завершения войны является выход войск РФ из Украины.

Однако, по мнению Бутырской, заявление индонезийского министра обороны является исключительно его личной инициативой, не являющейся официальной позицией Джакарты. Как отмечает эксперт, в феврале в Индонезии состоятся президентские выборы, участие в которых будет принимать и Субианто. Поэтому, по ее мнению, таким образом, индонезийский министр просто пытается заработать себе политические очки.

В поиске поддержки

Три десятилетия после обретения независимости Украина не уделяла достаточного внимания Глобальному югу. До начала полномасштабной войны Украина развивала экономические связи с Китаем. В частности, с 2011 года он числился украинским стратегическим партнером. Однако полномасштабное вторжение РФ внесло в это партнерство свои коррективы.

Чтобы завоевать расположение Азии, Украине нужно прежде всего заручиться поддержкой главных региональных игроков – Китая и Индии. И, кажется, позиция этих стран все же начинает меняться в нужную украинцам сторону. Недавнее назначение послов в этих странах, конечно же, может в этом помочь.

Однако, по мнению Бутырской, Киеву нужно искать и других союзников, которые будут помогать продвигать украинские интересы. Такими странами могут стать, например, Япония и Южная Корея.

В конце концов, Азии придется выбирать сторону, ведь развязанная россиянами война уже давно вышла за пределы Украины и оставляет свои отпечатки фактически на всех регионах мира. И то, на чьей стороне окажется этот "восточный дракон", зависит как от Украины, так и от ее партнеров.