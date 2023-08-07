В Минобороны рассказали, что замедляет продвижение ВСУ на юге

На юге продвижение ВСУ сдерживают заминированные россиянами территории, а также бетонирование и укрепление ими господствующих высот, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает Новое время.

"На юге довольно сложная ситуация была всю прошлую неделю. Наши силы сталкивались там на основных направлениях наступления — Мелитопольском и Бердянском — не только со сплошным минированием, об этом уже много сказано.

Вы знаете, что враг минирует позиции даже в три слоя и не только позиции, но и все возможные направления движения. Кроме того, враг укрепляет и бетонирует ключевые для них господствующие высоты" , — сказала она в эфире телемарафона.

По ее словам, ВСУ сталкиваются с такими осложнениями и инженерными укреплениями.

"Это все очень замедляет движение вперед" , — сказала она.

Маляр заявила, что ВСУ там выполняют задачи.