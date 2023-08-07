В каких областях Украины наименьшие пенсии – данные ПФУ

Количество пенсионеров в Украине уменьшилось на 140 000 в течение второго квартала 2023 года. Это самое большое сокращение с начала большой войны. Средний размер пенсии составляет 5300 грн. Однако 30% пенсионеров получают менее 3000 грн, сообщает Лига.Финансы.

Данные Пенсионного фонда проанализировал opendatabot.

За второй квартал 2023 года количество пенсионеров в Украине уменьшилось на 140 000 человек. Это почти половина того, насколько сократилось количество пенсионеров с начала большой войны — на 288 000 человек.

Ежегодно количество пенсионеров в Украине сокращается в среднем на 2%. Вероятнее всего, резкий спад во втором квартале 2023 года связан с обновленными в отчете ПФУ данными о пенсионерах в четырех областях: Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской.

На начало июля средний размер пенсии в Украине составляет 5311,44 грн — около $145. Сейчас 30% всех украинских пенсионеров получают выплаты менее 3000 грн. Прожиточный минимум составляет 2589 грн.

С самого начала полномасштабного вторжения средний размер пенсионной выплаты по стране увеличился на 21,5%. Интересно, что в Украине есть две области, в которых пенсии за это время выросли больше всего: Ровенская (+69%) и Житомирская (+49%).

В семи областях – Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Ровенской и в Киеве – средний размер пенсионной выплаты превышает общий показатель по стране.

Наименьшая средняя пенсия в Тернопольской области — 4023,42 грн, это на 24% ниже среднего показателя по стране. Самая большая в Киеве — 7190,4 грн, на треть больше средней выплаты по Украине.

Наибольшая численность пенсионеров в Днепропетровской области — 886 000, на втором месте Киев — 750 0000, и замыкает тройку Харьковская область — 725 000.

Пенсионеры все больше доверяют свои деньги банкам — сейчас на карту получают свои выплаты 79%. Численность получателей пенсий через банковскую систему понемногу продолжает расти и сейчас составляет 79% всех пенсионеров – 8,3 млн человек.