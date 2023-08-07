За сутки оккупанты обстреляли девять областей – сводки ОВА

Российские войска за сутки совершили обстрелы девяти областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 понедельника, 7 августа, сообщает Укринформ.

В Черниговской области за сутки враг совершил 5 обстрелов, раздались 42 взрыва. Русские применяли минометы и артиллерию, избивали по Новгород-Северской и Городнянской общинам.

Сумскую область ночью и утром враг обстрелял дважды. Зафиксировано 20 взрывов. Из РСЗО и минометов обстреляны населенные пункты в Новослободской, Середино-Будской, Хотинской общинах.

Вчера в течение дня войска РФ совершили 21 обстрел Сумщины . Зафиксировано 139 взрывов. Под огнем находились 14 населенных пунктов в Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Середино-Будской, Шалыгинской, Эсманской, Новослободской общинах. В Середино-Будской общине повреждено хозяйственное здание. В Хотинской общине повреждены два домохозяйства.

В Днепропетровской области ночью враг ударил ракетой по Покровской общине Синельниковского района. К утру российская армия обстреляла из тяжелой артиллерии Мировскую общину в Никопольском районе.

В Запорожской области россияне осуществили 61 артиллерийский обстрел Орехова, Гуляйполя, Малой Токмачки, Железнодорожного, Преображенки, Приютного, Новодаровки, Новоандреевки, Гуляйпольского, Ольговского, Малиновки, Волшебного, Красного, Левадного, Темы, Темы Лобкового, Малых Щербаков, Каменского и Новоивановки. Три авиационных удара получил Орехов, зафиксированы обстрелы из РСЗО Темировки, Новодаровки, Малиновки, Гуляйпольского и Лобкового. Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Вчера утром в результате удара по Харькову ракетой С-300 было повреждено здание ремонтного цеха в Холодногорском районе, произошел пожар. На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы, в частности, Гурьева Казачка Богодуховского района, Стрелочки Харьковского района, Гатища Чугуевского района, Потихонового, Отрадного и Бологовки Купянского района. На Купянском направлении были отражены вражеские атаки восточнее Петропавловки. Российская армия нанесла авиационные удары в районах Петропавловки и Подолов.

Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Фиголовке, Двухлетней, Кондрашовке, Кучеривке, Купянске и Кисловке. В результате удара управляемой авиабомбой по селу Петропавловка Купянского района повреждены здания фермерского хозяйства. В результате артиллерийского обстрела Купянска горел лес. Ранился 31-летний мужчина. Из-за обстрела села Путниково Купянского района были ранены 61-летняя женщина и ее 65-летний мужчина.

В результате удара управляемой авиабомбой по селу Подолы Купянского района произошел лесной пожар, повреждено частное домовладение. Погибла женщина в возрасте 57 лет. Мужчина в возрасте 66 лет с ранением был госпитализирован.

В Луганской области враг нанес авиационный удар по Белогоровке. По этой деревне, а также в сторону Кузьминого захватчики открывали артиллерийский огонь. За день по линии боевого столкновения у села Невское зафиксировано 25 обстрелов. По Новолюбовскому мосту враг выпустил 20 снарядов. Мост и дорожное полотно вблизи разрушены.

Донецкую область россияне обстреливали из артиллерии и РСЗО "Град". Под огнем находились Авдеевка, Новоукраинка, Красногоровка.

В Николаевской области враг наносил артиллерийские обстрелы по Очакову. Ночью 7 августа русская армия обстреляла центральную часть Херсона. Госпитализирована 93-летняя женщина с минно-взрывной травмой и контузией.

Утром захватчики обстреляли жилой дом в Херсоне. У восьми жителей диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. В больницу госпитализировали одно маломобильное лицо. Во время тушения пожара, нанесенного вражеским ударом, пострадали двое спасателей. Их доставили в медучреждение с общим перегревом тела. Утром в Херсоне в результате попадания артснаряда в дом погибла 59-летняя женщина, у 60-летнего мужчины – контузия.

За минувшие сутки Херсонскую область россияне обстреляли 30 раз, выпустили 99 снарядов, из них по Херсону - 4 обстрела (12 снарядов). Есть попадание в районах 14 населённых пунктов и территории дачного кооператива в Бериславе. Вечером враг обстрелял Ольговку. Снаряд попал во двор частного дома. Травмированы две женщины 77 и 73 лет.