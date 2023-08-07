Во время обстрела в субботу "Кинжалы" запустили из России, а не Беларуси – ВСУ

Враг активно использует воздушное пространство Беларуси, однако "Кинжал", который накануне зашел в воздушное пространство Украины из северного направления, запустили с территории РФ. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает Укринформ.

"Она (ракеты – ред.) была запущена с самолета МиГ-31К из района Тамбова. Как она по маршруту летит, вы же понимаете, перекресток государств Россия, Беларусь, Украина, она затрагивает воздушное пространство Беларуси, никаких проблем для россиян в этом нет" , – сообщил Игнат.

Он пояснил, что сообщения СМИ об атаке с территории Беларуси были некорректными.

"Если ракета летит и затрагивает воздушное пространство Беларуси, соответственно появляется там где-то над Беларусью и летит в направлении Хмельницкой области, соответственно дежурный напишет "Летит "Кинжал" из направления Беларуси". Вот и все, и не надо манипулировать в заголовках, что летят ракеты из Беларуси.

Наши СМИ все это подхватывают как должное, потому что что-то новое появляется в новостях. Нет. Воздушное пространство Беларуси Россия активно использует с начала полномасштабного вторжения. Там есть их войска, самолеты, "вагнеровцы", поэтому ничего нового" , - сказал он.

Также Игнат напомнил, что тяжелее всего украинским ПВО сбивать именно "Кинжалы".