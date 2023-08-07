В Украине растет спрос на подержанные авто из-за границы
В течение июля украинский автопарк пополнили 18,8 тыс. легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы.
Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с июнем 2023 года регистрация таких авто увеличилась почти на 9%. Июльское пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за последние 11 месяцев.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 44%. Далее следуют дизельные (33%), электромобили (15%), авто с ГБО – (5%) и гибриды – 3%.
Лидером июльских регистраций среди ввозимых авто стал Volkswagen Golf.
В десятку самых популярных моделей луны также вошли:
- Renault Megane – 1234 ед.;
- Skoda Octavia – 929 ед.
- Volkswagen Passat – 741 ед.;
- Nissan Leaf – 535 ед.;
- Ford Focus – 400 ед.;
- Volkswagen Touran – 384 ед.;
- Nissan Qashqai – 377 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 377 ед;
- Audi A4 – 369 ед.
Средний возраст подержанных машин, которые в июле перешли на украинские номера, составляет 10 лет.