В Украине растет спрос на подержанные авто из-за границы

В течение июля украинский автопарк пополнили 18,8 тыс. легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с июнем 2023 года регистрация таких авто увеличилась почти на 9%. Июльское пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за последние 11 месяцев.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 44%. Далее следуют дизельные (33%), электромобили (15%), авто с ГБО – (5%) и гибриды – 3%.

Лидером июльских регистраций среди ввозимых авто стал Volkswagen Golf.

В десятку самых популярных моделей луны также вошли:

Renault Megane – 1234 ед.;

Skoda Octavia – 929 ед.

Volkswagen Passat – 741 ед.;

Nissan Leaf – 535 ед.;

Ford Focus – 400 ед.;

Volkswagen Touran – 384 ед.;

Nissan Qashqai – 377 ед.;

Volkswagen Tiguan – 377 ед;

Audi A4 – 369 ед.

Средний возраст подержанных машин, которые в июле перешли на украинские номера, составляет 10 лет.