Оккупанты пытаются вернуть позиции под Бахмутом и Старомайорским – Минобороны
Российские подразделения пытаются вернуть утраченные позиции на нескольких участках фронта Об этом заявила в эфире национального телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Деловая столица.
"Наши бойцы продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении, на южном фланге. На северном продолжаются упорные бои, и враг там пытается штурмовать и вернуть утраченные позиции. Поэтому наши наступательные действия были крайне осложнены действиями врага. Ситуация там сложная, но контролируемая", – сказала она.
На Марьинском и Авдеевском направлениях ситуация пока не меняется.
"Враг отчаянно хочет окружить Авдеевку, но им не удается. Заходить туда они не рискуют, потому что не хотят быть втягиваться с нашими воинами в уличные бои и не хотят там проигрывать. Но и продвинуться там не могут", — говорит чиновница.
"Так же — что касается Марьинки. Враг пытается взять ее под контроль, но ему не удается это сделать. У нас было освобождено Старомайорское в тех краях. И враг в течение прошлой недели пытался вернуть эти утраченные позиции", — добавила Анна Маляр.