Fitch повысило рейтинг устойчивости национализированного Сенс банка

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг устойчивости Сенс Банка с «cc» к «ccc-» после его национализации, со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщает Новое время.

Также агентство подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте (LTFC) на уровне CCC- и долгосрочный РДЭ в национальной валюте (LTLC) на уровне CCC.

"Повышение рейтинга устойчивости отражает наше мнение об умеренно более низком риске банкротства Сенс Банка в результате более устойчивого качества активов и прибыльности из-за менее жестких операционных условий, чем мы ожидали ранее" , — отметили в агентстве.

Национальный долгосрочный рейтинг банка был подтвержден на уровне A (ukr), а его прогноз улучшен со Стабильного на Позитивный.

"Изменение прогноза национального рейтинга на „Позитивный“ отражает нашу уверенность в том, что потенциальные выгоды от недавней национализации банка могут укрепить его кредитоспособность по сравнению с местными аналогами" , — отметили в Fitch.

В агентстве отметили, что в настоящее время банк с меньшей вероятностью столкнется с существенным дефицитом капитала.

А национализация Сенс Банка является умеренно положительным фактором для его кредитоспособности, поскольку устраняет неблагоприятный репутационный риск, связанный с бывшим российским мажоритарным владельцем и несет потенциальные выгоды для бизнеса и фондирования банка.

Рейтинг государственной поддержки (GSR) сохранили на уровне «нет поддержки», что отражает убеждение агентства в том, что в случае нарушения банком минимальных требований к капиталу рекапитализация в ближайшем будущем маловероятно.

В субботу, 22 июля, государство за 1 грн купило 100% акций Сенс Банк подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана. Учреждению также назначили нового руководителя — им стал экс-глава правления Универсал Банка Дмитрий Кузьмин.20 июля 2023 года правление Нацбанка начало процесс национализации Сенс банка, который принадлежал владельцам Альфа-Групп, попавшим под антироссийские санкции.

На следующий день правительство согласилось с предложением НБУ стать новым владельцем банка после введения в него временной администрации ФГВФЛ и определило Минфин органом управления его акциями.

Сенс Банк по размеру активов (около 3,4% от активов всей банковской системы) занимает 11 место среди 65 действующих банков Украины.