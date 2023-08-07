Бойцы ГУР уничтожили подразделение "ракетных войск спецназначения" РФ

Бойцы ГУР уничтожили подразделение "ракетных войск спецназначения" РФ
Фото: t.me/DIUkraine

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины проводят успешные операции на левобережье Херсона. Благодаря их действиям было уничтожено подразделение российсиких "ракетных войск специального назначения".

Об этом сообщили в Telegram-канале ГУР МО.

"Бойцы подразделения специального назначения ГУР МОУ, батальона "Шаман", продвигаются вглубь оккупированных территорий и продолжают наносить урон врагу. Благодаря их действиям уничтожено одно из подразделений рашистских "ракетных войск специального назначения", - говорится в сообщении.
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Фото: t.me/DIUkraine

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