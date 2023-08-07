Бойцы ГУР уничтожили подразделение "ракетных войск спецназначения" РФ
Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины проводят успешные операции на левобережье Херсона. Благодаря их действиям было уничтожено подразделение российсиких "ракетных войск специального назначения".
Об этом сообщили в Telegram-канале ГУР МО.
"Бойцы подразделения специального назначения ГУР МОУ, батальона "Шаман", продвигаются вглубь оккупированных территорий и продолжают наносить урон врагу. Благодаря их действиям уничтожено одно из подразделений рашистских "ракетных войск специального назначения", - говорится в сообщении.