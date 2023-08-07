В "Укрэнерго" рассказали, как энергосистема пережила аномальную жару в выходные

В субботу, 5 августа, из-за аномальной жары потребление электроэнергии на 1,5% превысило потребление в пятницу и было на 10,7% больше, чем в предыдущие выходные. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", сообщает Укринформ.

"В субботу, 5 августа, наибольший максимум потребления был на 10,7% больше, чем в предыдущие выходные. Для энергосистемы это мощность более 5 тепловых энергоблоков, которые должны дополнительно включиться. Кроме этого, максимум потребления был на 1,5% выше, чем в рабочий день пятницы, что нетипично для выходных. Причина – аномальная жара и активное использование кондиционеров" , - говорится в сообщении.

4 августа вышел из планового ремонта один атомный энергоблок, однако уже 5 августа в ремонт пошел аналогичный по мощности другой атомный энергоблок. "В августе – наибольшее количество энергоблоков в ремонтах, поэтому возможности производства электроэнергии ограничены, особенно в вечерние часы" , - подчеркивают "Укрэнерго".

В понедельник импортируется электроэнергия из Словакии в течение всех суток с максимальной мощностью до 350 МВт, а также из Молдовы - в том числе с 17:00 до 23:00 мощностью до 40 МВт.

"Укрэнерго" восстановило часть оборудования на одной из подстанций в северо-восточном регионе. Осенью в эту подстанцию попали две ракеты, существенно повредив ее оборудование. Частичное восстановление оборудования повысило надежность передачи электроэнергии по магистральным сетям, однако для полного восстановления необходимо больше времени.