В "Укрэнерго" рассказали, как энергосистема пережила аномальную жару в выходные

В "Укрэнерго" рассказали, как энергосистема пережила аномальную жару в выходные
Фото: Курс Украины

В субботу, 5 августа, из-за аномальной жары потребление электроэнергии на 1,5% превысило потребление в пятницу и было на 10,7% больше, чем в предыдущие выходные. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", сообщает Укринформ.

"В субботу, 5 августа, наибольший максимум потребления был на 10,7% больше, чем в предыдущие выходные. Для энергосистемы это мощность более 5 тепловых энергоблоков, которые должны дополнительно включиться. Кроме этого, максимум потребления был на 1,5% выше, чем в рабочий день пятницы, что нетипично для выходных. Причина – аномальная жара и активное использование кондиционеров", - говорится в сообщении.

4 августа вышел из планового ремонта один атомный энергоблок, однако уже 5 августа в ремонт пошел аналогичный по мощности другой атомный энергоблок. "В августе – наибольшее количество энергоблоков в ремонтах, поэтому возможности производства электроэнергии ограничены, особенно в вечерние часы", - подчеркивают "Укрэнерго".

В понедельник импортируется электроэнергия из Словакии в течение всех суток с максимальной мощностью до 350 МВт, а также из Молдовы - в том числе с 17:00 до 23:00 мощностью до 40 МВт.

"Укрэнерго" восстановило часть оборудования на одной из подстанций в северо-восточном регионе. Осенью в эту подстанцию попали две ракеты, существенно повредив ее оборудование. Частичное восстановление оборудования повысило надежность передачи электроэнергии по магистральным сетям, однако для полного восстановления необходимо больше времени.

Новости

Популярные темы форума

analytics