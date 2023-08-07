Больше российских ДРГ выявляют на Сумщине и Черниговщине – ГНСУ

На границе с Беларусью российские ДРГ не фиксируются, однако они находятся на границах с РФ в Сумской и Черниговской областях. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Мы видим, что враг пытается использовать ДРГ особенно на границе со страной-агрессором напрямую. Если говорить о границе с Беларусью, на этом направлении ДРГ противника мы не фиксируем, а вот по границе с Россией, к сожалению, враг пытается использовать такие группы особо по Сумской области

Также фиксировались попытки использования ДРГ на Черниговщине, когда они заходят на территорию Украины, прежде всего, конечно, для того, чтобы выявить позиции Сил обороны Украины, но также и для проведения различных атак, направленных, к сожалению, в том числе и на мирных людей. . Это вдобавок к тем обстрелам, которые ежедневно враг на этом направлении совершает по территории Украины", - сообщил Демченко.

Он добавил, что с начала августа пограничными нарядами зафиксировано около 500 обстрелов Украины, которые враг совершает со своей территории.