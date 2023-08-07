Украина вернула в список спонсоров войны 5 компаний из Греции

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) вернуло в список спонсоров войны пять греческих судоходных компаний: Dynacom Tankers, Delta Tankers, Thenamaris Ships, Minerva Marine и TMC Tankers, сообщает Лига.Бизнес.

Незадолго до принятия 11-го пакета санкций Евросоюза против России агентство приостановило статус "спонсора войны" для этих компаний "на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии".

НАПК указывает, что компаниям было предложено выполнить несколько условий: прекратить практику отключения транспондеров и перегрузку груза с борта на борт, а также публично осудить российскую агрессию.

"Проблема отключения транспондеров и перевалки с борта на борт была решена в одиннадцатом пакете санкций ЕС. Однако эти пять греческих компаний-перевозчиков не выполнили в определенный срок требование публичного осуждения российской агрессии. Поэтому НАПК восстановило их статус в перечне международных спонсоров войны" , – заявило агентство.

Внесение в список международных спонсоров войны является репутационным инструментом.

Все включенные в список компании вносятся в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском и используется в мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.