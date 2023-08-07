Россия объявила в розыск украинскую журналистку за "терроризм и экстремизм"
Следственный комитет РФ заявляет, что украинская журналистка Янина Соколова "выразила позицию о необходимости убийства россиян по национальному признаку". Об этом говорится в сообщении российского агентства ТАСС, сообщает Деловая столица.
"МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)", — говорится в заявлении.
Там также отмечается, что российский следственный комитет обратил внимание на заявления Соколовой, которая якобы "выразила позицию о необходимости убийства русских людей по национальному признаку".
В издании напомнили, что в марте 2023 года Соколова была внесена "Росфинмониторингом" в список "террористов и экстремистов".