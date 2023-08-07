Турецкие СМИ сообщили, когда встретятся Путин и Эрдоган

Встреча президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана с главой страны-террористки РФ Владимиром Путиным может состояться в конце августа. Об этом, со ссылкой на газету Hürriyet, сообщает Зеркало недели.

Руководители обеих стран планируют обсудить возобновление зерновой инициативы, по которой Россия вышла в прошлом месяце. Эта тема станет одной из главных на заседании турецкого правительства 7 августа.

В то же время РосСМИ пишут, что кроме зернового соглашения Эрдоган и Путин будут говорить о возобновлении мирных переговоров по войне, развязанной РФ против Украины. Также, по данным российских пропагандистов, президенты будут говорить двусторонние связи, отношения между Турцией, Азербайджаном и Арменией, а также нормализацию отношений между Турцией и Сирией.

Напомним, президент Эрдоган недавно сообщил, что встреча с Путиным состоится в Анкаре в августе. На нем он собирался обсудить вопрос продления «зернового соглашения», позволявшего безопасный экспорт украинского зерна из черноморских портов Одесской области. После выхода из соглашения 17 июля, Россия более недели подряд наносила ракетные удары, а также удары дронами по портовой инфраструктуре Украины как на Черном море, так и на Дунае и Днепре.