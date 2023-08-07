Украина вернула из российского плена еще 22 воинов – Ермак

В понедельник, 7 августа, вернули домой из плена еще 22 украинских воинов. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает Новое время.

"Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях, среди освобожденных есть раненые" , — сказано в сообщении.

По словам Ермака, самому старшему исполнилось 54 года, самому младшему — 23 года.

Глава Офиса президента заявил, что все освобожденные пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции и получат необходимое лечение при поддержке специалистов-медиков.