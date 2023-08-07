Латвия сообщает о новой провокации на границе с Беларусью

В Государственной службе охраны границы Латвии сообщили, что белорусские пограничники помогли нескольким нелегальным мигрантам пробраться через забор и попасть в страну, сообщает Европейская правда.

Инцидент произошел в воскресенье 6 августа. В латвийском ведомстве рассказали, что благодаря техническим средствам наблюдения увидели, как белорусские пограничники помогают четырем мигрантам попасть на территорию Латвии: они сделали дыру в заборе, а затем залатали ее, чтобы мигранты не могли вернуться.

Фото: State Border Guard

С латвийской стороны всех четверых задержали и вернули в Беларусь согласно процедуре, предусмотренной законодательством о чрезвычайной ситуации.

Фото: State Border Guard

На прошлой неделе латвийские чиновники также говорили, что белорусские службы участвуют в порче заграждений на границе, чтобы помогать мигрантам пробираться в Латвию.