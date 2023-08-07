Минфин назвал основные источники поступлений в госбюджет

Основными источниками финансирования государственного бюджета Украины в 2023 году являются военные облигации, кредиты от международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты, заявило Министерство финансов Украины.

Так, по состоянию на 4 августа, наибольшими ресурсами поступления средств являются:

макрофинансовая помощь от Европейского Союза – 11,4 млрд долларов США;

ОВГЗ – 9,2 млрд долларов США;

гранты от Соединенных Штатов Америки – 8,5 млрд долларов США;

средства от МВФ в рамках программы расширенного финансирования – 3,6 млрд долларов США;

льготное финансирование от Канады – 1,7 млрд долларов США.

Таким образом, общий объем внешнего финансирования в 2023 году составляет 28 млрд долларов США.