Threads получит полноценную веб-версию и поиск

Руководитель Meta Марк Цукерберг объявил, что в течение нескольких недель Threads получит веб-версию, а также полноценную функцию поиска, сообщает Лига.net.

Хотя и сейчас можно просматривать публикации Threads на компьютере, при нажатии кнопок "ответить", "репост", "понравиться" и "отправить" лишь открывается QR-код, который ссылается в приложение.

Аналогично функция поиска в Threads ограничена. Она может только отображать другие аккаунты и не может использоваться для поиска конкретных постов.